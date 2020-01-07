هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

أكد نادى ليفربول الإنجليزى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، دعمه لثنائى الفريق محمد صلاح وساديو مانى، فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى 2019، والمقرر إقامته اليوم، الثلاثاء.



وكتب حساب ليفربول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نتمنى التوفيق لساديو مانى ومحمد صلاح، المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا بالحفل المقام اليوم".



وأثارت هذه التغريدة من قبل نادى ليفربول الجدل حول إمكانية حضور محمد صلاح نجمنا المصري للحفل بعد حالة كبيرة من الغموض بشأن موقفه، خاصة بعد عدم التأكيد مع الكاف على الحضور حتى الآن وقبل ساعات قليلة من انطلاق الحفل.



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى سهل حشيش بمدينة الغردقة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم لمتابعة حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، والذى يتنافس على لقبه نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى.



وشهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب لقب العامين الماضيين، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.



