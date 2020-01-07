البابا تواضروس يستقبل وفدا من مطارنة الروم الأرثوذكس للتهنئة بـ عيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، الثلاثاء، وفدا من مطارنة الروم الأرثوذكس الذين جاءوا نيابة عن البطريرك ثيئودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، لتهنئة قداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه وفد من قيادات وزارة الداخلية.



كما قدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد على رأس وفد من أعضاء البرلمان اليوم بالمقر البابوي بالعباسية.



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي مجموعة كبيرة من الآباء الأساقفة والكهنة وأسرهم ومجالس الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، متمنين لقداسته دوام أن تكون هذه الأيام سبب خير وبركة لكل أبنائه ولمصرنا الحبيبة.



وتقوم فرق الكشافة داخل الكاتدرائية بتنظيم دخول المهنئين إلى الكاتدرائية، حيث يسمح لهم بالدخول من البوابة الرئيسية، كما يتم إرشاد المهنئين والمحتفلين إلى أماكن تواجدهم، وسط أجواء من الفرحة وتبادل التهنئة بين الجميع.



وخصص قداسة البابا تواضروس الثاني ساعتين من نهار يوم العيد لاستقبال المهنئين من أبناء الكنيسة، فيما بدأ بعدها في استقبال ضيوفه من كبار رجال الدولة والدبلوماسيين والشخصيات العامة.