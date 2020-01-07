الاتحاد الأفريقي يقرر إقامة مؤتمر صحفي لـ ساديو ماني قبل حفل الأفضل في أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لـ السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي قبل انطلاق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر بمدينة الغردقة.



وينافس النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ساديو ماني الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بينما ينافس طارق حامد نجم الزمالك يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.



يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا أخر مرتين على التوالي.

