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تكنولوجيا

إطلاق Realme 5i رسميا ببطارية ضخمة سعة 5000 ميلي أمبير.. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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كريم جمال
طرحت علامة Realme الصينية الرائدة أحدث هواتفها فى فيتنام وهو Realme 5i، الذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة بالإضافة لبطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Realme 5i بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS، مع نوتش فقطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.

يأتى Realme 5i بمعالج من نوع Snapdragon 665 ثمانى النواة بذاكرة وصول عشوائى سعة 3 و 4 جيجابابت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت.

يدعم Realme 5i ميزة ثنائى الشريحة، بالإضافة أنها يعمل بنظام Android 9 Pie، مع بطارية عملاقة سعة 5000 ميللى أمبير، تعدم ميزة الحشن السريع.

ولعشاق التصوير يأتى Realme 5i بكاميرا أساسية رباعية بدقة 12 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

يمكنك الحصول على Realme 5i بلونين هما الأخضر والأزرق، مقابل 160 دولار أمريكى، ما يعادل 2570 جنيهًا مصريًا فقط.
إطلاق Realme 5i رسميا ببطارية ضخمة سعة 5000 ميلي أمبير.. صور
إطلاق Realme 5i رسميا ببطارية ضخمة سعة 5000 ميلي أمبير.. صور
إطلاق Realme 5i رسميا ببطارية ضخمة سعة 5000 ميلي أمبير.. صور
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