نانسي عجرم تخرج عن صمتها و توجه رسالة نارية لأهل القتيل.. فيديو

خرجت الفنانة نانسى عجرم عن صمتها وكشفت كثير من التفاصيل الخاصة باقتحام سارقا الى منزلها والذى تم قتله على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.





وقالت نانسى عجرم: إن ما فعله فادى الهاشم أمر طبيعى لأنه كان يدافع عن أسرته وبيته خاصة ما التهديدات التى تلقاها على يد السارق الذى اقتحم الفيلا.





وأضافت نانسى عجرم خلال لقائها مع إحدى القنوات الفضائية بمنزلها بلبنان: أنني أشعر بالحزن الشديد لما حدث لمقتحم منزلى وأعزى والدته وزوجته وأشقائه.





وأوضحت نانسي عجرم قائلة: "إن فادى لا يعرف هذا اللص ولا هويته إذا كان سوريا أو غيره وعندما أطلق عليه الرصاص كان بدافع حماية أسرته وفى نفس الوقت لو كان هذا الشخص أحد أقاربه الذين اقتحموا منزله كان اتخذ نفس الموقف.





كان "صدى البلد" ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.





وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.



