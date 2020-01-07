للنساء فقط .. أعراض عدوى الخميرة المهبلية

توجد أنواع عديدة من الالتهابات المهبلية ولكن تعد عدوى الخميرة المهبلية من أكثر المشكلات الصحية التى تصيب النساء بشكل خاص وتسبب للمرأة شعور بالحكة وعدم الراحة.





ولكى تتمكن المرأة من اكتشاف إصابتها بعدوى الخميرة المهبلية نعرض في هذا التقرير أبرز أعراضها وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".





حرق واحمرار وتورم المهبل والفرج

ألم أو حرقان عند التبول

ألم أثناء ممارسة الجنس

إفرازات سميكة ، بيضاء ، عديمة الرائحة ، مشابه الجبنة المنزلية



