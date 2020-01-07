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مرأة

للنساء فقط .. أعراض عدوى الخميرة المهبلية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:44 م
للنساء فقط .. أعراض
للنساء فقط .. أعراض عدوى الخميرة المهبلية
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اسماء محمد
توجد أنواع عديدة من الالتهابات المهبلية ولكن تعد عدوى الخميرة المهبلية من أكثر المشكلات الصحية التى تصيب النساء بشكل خاص وتسبب للمرأة شعور بالحكة وعدم الراحة.

ولكى تتمكن المرأة من اكتشاف إصابتها بعدوى الخميرة المهبلية نعرض في هذا التقرير أبرز أعراضها وفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

حرق واحمرار وتورم المهبل والفرج
ألم أو حرقان عند التبول
ألم أثناء ممارسة الجنس
إفرازات سميكة ، بيضاء ، عديمة الرائحة ، مشابه الجبنة المنزلية

إذا لاحظت المرأة الإصابة بهذا النوع من المشكلات الصحية عليها استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج بمفردها لأن أعراضه تشبه أعراض حالات أخرى أكثر خطورة من بينها الالتهابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والتهاب المهبل الجرثومي "فرط نمو البكتيريا".
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