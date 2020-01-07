إنها فوضى.. أول تعليق من ترامب عن اتفاق أردوغان والسراج

خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تنتهك الحقوق السيادية لليونان.





وقال ميتسوتاكيس لترامب إنه ينتظر دعمه لأن الاتفاق الليبي التركي قضية مهمة للغاية بالنسبة لليونان.





وبسؤاله حول قيام بالاتصال بالرئيس التركي حول هذه القضية، قال ترامب، من جانبه، إنه تحدث إليه، وناقش الأمر مع دول أخرى بخصوص هذا الأمر تحديدا، وسوف نتحدث إلى روسيا حيث توجد العديد من الدول متضمنة في هذه القضية، قائلا: "إنها فوضى، وهم يعرفون مع من نقف".



