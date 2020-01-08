ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر المتجهة إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" بعد قيده إفريقيًا، واستبعاد صلاح محسن.





قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي





حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.





خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".



