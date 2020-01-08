AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:46 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم "كهربا"
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة المارد الأحمر المتجهة إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا" بعد قيده إفريقيًا، واستبعاد صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي - حسين الشحات.

خط الهجوم : مروان محسن - وليد أزارو - محمود عبد المنعم "كهربا".

وفي الوقت ذاته استبعد فايلر كلًا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود وحيد وحسام عاشور بسبب الإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

موعد مباراة الأهلى والهلال السوداني بأبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

أحمد الشيخ ينشر صورة بصحبة نجم الأهلى

ترشيحاتنا

تحذير.. إقامة كأس العالم في قطر 2022 يعرض المنتخبات والجماهير للخطر

حوادث اليوم.. مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بـ كفر الشيخ... كشف غموض العثور على جثة سائق .. سائق يمزق جسد تباع بقليوب.. وانتحار طالب بالإعدادية داخل منزله

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

لبنى عسل: مش هيحصل حاجة خالص لو أخرنا اليوم الدراسي ساعة لبرودة الجو الشديدة.. فيديو

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

AdvertisementS

في استفتاء FIFA للجماهير.. محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

ننفرد بلقطات مجنونة لـ مجدي عبد الغني في حفل الأفضل إفريقيا.. فيديو

رد صادم من رئيس كاف على قرار الزمالك بعدم لعب السوبر الأفريقي في قطر

مرتضى منصور يرفض عرضا خياليا لانتقال محمود علاء للدوري التركي.. تفاصيل

أول تعليق من CAF على عدم حضور محمد صلاح حفل الأفضل في إفريقيا 2019

عضو الأهلي يستفز الزملكاوية بعد فوز يوسف البلايلي بجائزة الأفضل | شاهد

بعد تتويج ماني.. تعرف على ترتيب محمد صلاح بين الثلاثي المرشح للأفضل أفريقيا

أخبار الرياضة | كاف يعلن تفوق ماني على صلاح بفارق 152 صوتاً.. عضو بمجلس الأهلي يستفز الزملكاوية

ميدو يختفي عن حفل الأفضل في إفريقيا و يحرج صامويل إيتو بهذه الطريقة .. فيديو

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الإسماعيلي.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك الثالث

محمد صلاح يهنئ ساديو ماني بعد الفوز بلقب الأفضل في إفريقيا لعام 2019

تعليق الزمالك على خسارة طارق حامد لقب الأفضل في إفريقيا محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. الصيادين في نويبع.. أول قرية سياحية افتتحها مبارك

مسجد شيخ العرب همام.. تاريخ شاهد على مقاومة المماليك والفرنسيين

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت