موجة غضب من الجمهور بعد الإعلان عن ترشيحات BAFTA

اجتاحت موجة غضب في الأوساط الفنية بعد ترشيحات الأكاديمية البريطانية (بافتا) BAFTA ، حيث اتهمت الإدارة بالتحيّز في ترشيحاتها لذوي البشرة البيضاء، وعدم التنويع، لدرجة أن "مارغو روبي وسكارليت جوهانسون" تم ترشيحهما لفئتين من فئات الباڤتا.



‏ودشّن الجمهور هاتشاج ⁦‪#BAFTAsSoWhite‬⁩ إعتراضًا على الاختيارات النهائية التى تم إعلانها قبل ساعات.



وشملت قائمة المرشحين لجوائز الـ BAFTA للعام الجاري:



أفضل صورة

“1917”

“The Irishman”

“Joker”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”





أفضل مخرج

سام منديس "1917"

مارتن سكورسيزي " The Irishman "

تود فيليبس " Joker "

كوينتين تارانتينو " Once Upon a Time in Hollywood "

بونج جون هو " Parasite "





أفضل ممثل

ليوناردو دي كابريو "Once Upon a Time in Hollywood"

آدم درايفر " Marriage Story"

تارون إجيرتون " Rocketman"

خواكين فينيكس " Joker"

جوناثان برايس " The Two Popes"





أفضل ممثلة

جيسي باكلي " Wild Rose"

سكارليت جوهانسون " Marriage Story"

ساويرس رونان " Little Women"

تشارليز ثيرون " Bombshell"

رينيه زيلويجر " Judy"





أفضل ممثل مساعد

توم هانكس " A Beautiful Day in the Neighborhood"

أنتوني هوبكنز " The Two Popes"

آل باتشينو " The Irishman"

جو بيسكي " The Irishman"

براد بيت " Once Upon a Time in Hollywood"





أفضل ممثلة مساعدة

لورا ديرن " Marriage Story"

فلورنس بوج " Little Women"

مارجوت روبي " Bombshell"

مارجوت روبي " Once Upon a Time in Hollywood"

سكارليت جوهانسون " Jojo Rabbit"





أفضل سيناريو أصلي

سوزانا فوجل وإميلي هلبن وسارة هاسكينز وكاتي سيلفرمان "Booksmart"

ريان جونسون " Knives Out"

نوه باومباخ " Marriage Story"

كوينتين تارانتينو " Once Upon a Time in Hollywood"

بونج جون هو وهان جين وون " Parasite"



أفضل كتابة لسيناريو مقتبس

ستيفن زايليان " The Irishman"

تايكا وايتيتي " Jojo Rabbit"

تود فيليبس وسكوت سيلفر "Joker"

جريتا جيرويج " Little Women"

أنتوني مكارتن " The Two Popes"





أفضل تصوير سينمائي

"1917"

" The Irishman "

" Joker "

" Le Mans ’66 "

" The Lighthouse"





أفضل تصميم أزياء

" The Irishman "

" Jojo Rabbit "

"Judy"

"Little Women"

" Once Upon a Time in Hollywood"





أفضل مونتاج

" The Irishman "

" Le Mans ’66 "

" Jojo Rabbit "

"Joker"

" Once Upon a Time in Hollywood"





أفضل مكياج وشعر

"1917"

"Bombshell"

" Joker "

"Judy"

" Rocketman"





أفضل تصميم إنتاج

"1917"

" The Irishman "

" Jojo Rabbit "

" Joker "

" Once Upon a Time in Hollywood"





أفضل موسيقى تصويرية

"1917"

" Jojo Rabbit "

"Joker"

"Little Women"

" Star Wars: The Rise of Skywalker "





أفضل صوت

"1917"

" Joker "

" Le Mans ’66 "

" Rocketman "

" Star Wars: The Rise of Skywalker"





أفضل مؤثرات بصرية

"1917"

" Avengers: Endgame "

"The Irishman"

" The Lion King "

" Star Wars: The Rise of Skywalker "





أفضل اختيار للممثلين

شاينا ماركويتز "Joker"

دولاس أيبل وفرانسين مايسلر " Marriage Story"

فيكتوريا توماس " Once Upon a Time in Hollywood "

سارة كرو " The Personal History of David Copperfield "

نينا جولد " The Two Popes "



أفضل فيلم أنيمشن

“Frozen 2”

“Klaus”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmaggedon”

“Toy Story 4”





أفضل فيلم وثائقى

“American Factory”

“Apollo 11”

“Diego Maradona”

“For Sama”

“The Great Hack”





أفضل فيلم بـ لغة أجنبية

“The Farewell”

“For Sama”

“Pain and Glory”

“Parasite”

“Portrait of a Lady”





أفضل فيلم بريطاني

“1917”

“Bait”

“For Sama”

“Rocketman”

“Sorry We Missed You”

“The Two Popes”





أول ظهور متميز لمخرج أو كاتب أو منتج بريطاني

“Bait”

“For Sama”

“Maiden”

“Only You”

“Retablo”





أفضل فيلم بريطاني أنيمشن قصير

“Grandad Was a Romantic”

“In Her Boots”

“The Magic Boat”





أفضل فيلم قصير Live-Action

“Azaar”

“Goldfish”

“Kamali”

“Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl”)

“The Trap”