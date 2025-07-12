أمسية في حب مصر.. نقابة البيطريين تحتفل بذكرى 30 يونيو

نظمت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمسية وطنية فنية في حب مصر، مساء اليوم السبت، وذلك احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، في ليلة امتزج فيها الفن الأصيل بحب الوطن.

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلمين تسجيليين، الأول من ذاكرة ثورة 30 يونيو، والثاني بعنوان "الأطباء البيطريين.. رعاة حياة المصريين"، والذي سلط الضوء على دور الطبيب البيطري في حماية صحة الإنسان، ودعم الأمن الغذائي، ومساهمته في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

حضر الاحتفالية- التي أقيمت في دار الحكمة- عدد كبير من أبناء المهنة، يتقدمهم الدكتور مجدي حسن النقيب العام، إضافة إلى مجلس النقابة العامة، وعدد من رؤساء مجالس الفرعيات.

ووجهت الدكتورة نبيلة البطراوي، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، تحية تقدير إلى النقيب العام، مؤكدة أن الدكتور مجدي حسن نجح في تحريك العمل النقابي بشكل ملحوظ، وحقق طفرة إعلامية داخل النقابة، مشيرة إلى أن نتائج هذا الحراك ستظهر قريبا، قائلة: "نشهد له بذلك ونحن خارج النقابة".

وأعربت الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، عن تقديرها لجهود النقابة العامة بقيادة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، مؤكدة أنها لم تتعامل معه إلا ووجدته متعاونا وداعما بكل السبل الممكنة، في سبيل الارتقاء بمهنة الطب البيطري، والنهوض بها إلى المكانة التي تستحقها.

فيما أعربت الدكتورة سمر الدسوقي، مقررة اللجنة الثقافية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذه الأمسية الوطنية، مؤكدة أن الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو داخل رحاب النقابة، بيت كل طبيب بيطري، يمثل لحظة وفاء لمصر وتاريخها المجيد.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى النقيب العام الدكتور مجدي حسن، على حرصه الدائم على دمج العمل النقابي بالبعد الثقافي والفني، قائلة إن "هذه الأمسية ليست فقط احتفالا بذكرى وطنية، بل تعبير راق عن إيماننا العميق بأن الطبيب البيطري ليس فقط مهنيا في معمله أو حقله، بل هو مواطن مصري أصيل، شريك في وجدان الوطن وآماله".

وأضافت: "من منطلق مسؤوليتي كمقررة للجنة الثقافية، أؤمن أن نهضة الأوطان لا تكتمل إلا بنهضة ثقافية وفنية موازية، فكما نبني ونزرع ونعالج، علينا أن نغذي الروح ونرتقي بالذوق، مختتمة: هذه الأمسية تجسد إيماننا بأن لقوة مهنة الطب البيطري بعدا إنسانيا وجماليا، يعزز حضورها في نسيج الوطن".