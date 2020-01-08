محمد جاد : عدد زوار معرض الكتاب 2 مليون مواطن سنويا

قال الإعلامى محمد جاد ، إن معرض الكتاب الدولي بمصر هو أحد أهم المعارض الدولية بالشرق الأوسط، والذى يعد حدثا عظيما ينتظره المصريون كل عام.



وأوضح محمد جاد ، خلال حلقته اليوم الأربعاء ببرنامج صباح البلد ، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن عدد زوار معرض الكتاب الدولى كل عام يسجل حوالى 2 مليون مواطن سنويا.



وأكد محمد جاد، أنه من المنتظر أن تشهد الدورة الحالية لمعرض الكتاب الدولى تطورا كبيرا بعدد أجنحة 808 بزيادة 86 جناجا عن العام الماضى.



ولفت محمد جاد ، أن هيئة الكتاب تخطط لزيادة عدد الناشرين بعدد 900 دار نشر بعدد 900 فعالية على مدار أيام المعرض بمشاركة 38 دولة.



يذكر أن معرض الكتاب الدورة 51 من المقرر عقده فى الفترة من 22 يناير : 4 فبراير بمشاركة عدد من الأجنحة المصرية، العربية والأجنبية يبلغ 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي، بينما يبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية 900 دار نشر بزيادة 153 دارا عن العام الماضي.