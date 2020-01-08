احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز

يغفل الكثير الفوائد الصحية لقشرة الموز، وعادة ما يتم التخلص منها فور تناول ثمرة الموز، إلا أنها مفيدة ويمكن استخدامها بطرق تجميلية سهلة وبسيطة بالنسبة للنساء .





نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام قشرة الموز بعدة طرق مختلفة منها :





1- تبييض الأسنان

بعد تناول ثمرة الموز، قومي بفرك أسنانك بالطبقة الداخلية لقشرة الموز، فهي تعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال .





2- ترطيب البشرة

يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تدليكها بقشرة الموز، فهي تعمل على ترطيب البشرة وخاصة في الشتاء، مع التخلص من ندبات الوجه وآثار حب الشباب .





3- ترطيب اليدين