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مرأة

احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:01 م
استخدامات جمالية
استخدامات جمالية لقشر الموز
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رشا عوني
يغفل الكثير الفوائد الصحية لقشرة الموز، وعادة ما يتم التخلص منها فور تناول ثمرة الموز، إلا أنها مفيدة ويمكن استخدامها بطرق تجميلية سهلة وبسيطة بالنسبة للنساء .

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، باستخدام قشرة الموز بعدة طرق مختلفة منها : 

1- تبييض الأسنان
بعد تناول ثمرة الموز، قومي بفرك أسنانك بالطبقة الداخلية لقشرة الموز، فهي تعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال . 

2- ترطيب البشرة
يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تدليكها بقشرة الموز، فهي تعمل على ترطيب البشرة وخاصة في الشتاء، مع التخلص من ندبات الوجه وآثار حب الشباب . 

3- ترطيب اليدين
بنفس طريقة استخدامها للبشرة، يمكنك ترطيب يديك في الشتاء بقشرة الموز عن طريق تدليك اليدين بالطبقة الداخلية من القشرة واتركيها دون غسل لمدة 10 دقائق.
احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز
احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز
احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز
احتفظي بها.. 3 استخدامات جمالية لـ قشرة الموز
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