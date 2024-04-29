تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى المجلس المحلي لمدينة الخصوص وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في المجلس المحلي لمدينة الخصوص في القليوبية.

وانتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في ثلاجة داخل المجلس مما نتج عنه حريق داخل المجلس، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وتولت النيابة التحقيق.