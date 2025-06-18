آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو: سلامتك أولويتنا.. ودليل شامل لمستخدمي الخط الأخضر الثالث

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة، عن تعزيز إجراءات السلامة والتوعية داخل محطات المترو، مؤكدة أن سلامة الركاب تأتي على رأس أولوياتها.

ودعت الشركة الركاب إلى الحفاظ على مسافة آمنة بين الرصيف والقطار أثناء الانتظار، والوقوف خلف الخط الأصفر، إلى جانب ضرورة التمسك بأعمدة الأمان داخل القطار أثناء تحركه، وذلك لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة للجميع.

وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة الركاب، أطلقت الشركة دليلًا شاملًا متوفرًا على جميع أرصفة الخط الأخضر الثالث وداخل صالات التذاكر، يوضح أهم المعلومات التي يحتاجها الراكب، مثل خريطة المترو، وأسعار التذاكر، والمزيد من التفاصيل الخدمية.

وأكدت "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤيتها لتقديم خدمة نقل حضرية آمنة، حديثة، ومستدامة، تتماشى مع معايير الجودة العالمية، وتدعم خطط تطوير البنية التحتية للنقل في العاصمة المصرية.