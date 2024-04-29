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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كتلة التنمية والتحرير: المقاومة اللبنانية أجبرت المستوطنين على عمل منطقة عازلة

لبنان
لبنان

أكد الدكتور أشرف بيضون، نائب كتلة التنمية والتحرير النيابية بلبنان، أن هناك مساعي ومبادرات فرنسية بخصوص تخفيض التصعيد في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة، مشددًا على أن المقاومة اللبنانية الباسلة ودفاعًا عن أرض لبنان وعن سيادة بلادهم، أجبرت المستوطنين الذين يقطنون في شمال فلسطين المحتلة على خلق منطقة استيطانية عازلة.

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وشدد «بيضون»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع دانيا الحسيني، ببرنامج «مباشر بيروت»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أنهم في لبنان مع وقف التصعيد على الحدود اللبنانية، ولكن المعيار هو تنفيذ قرار 1701 ويجب أن يتم مراعاة كل المبادرات مصلحة لبنان، موضحًا أنهم يرون أن التوافق والحوار هو أولى الأولويات في هذا الظرف الاستثنائي والصعب، ولا يمكن لأي عاقل تصور أن يرى فريق سياسي يرفض الحوار في شأن يخص كل لبنان.

وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي كافية لكل القوى السياسية في لبنان لتدارك الخطر، موضحًا أن لبنان دون الانتخابات الرئاسية، لن يكون على خارطة المنطقة أو التفاوض وما يحدث في المنطقة، مشددًا على أن التوافق هو المعبر الأساسي لكل القوى السياسية للعبور لاستحقاق رئاسة الجمهورية، وهذا لا يعني تغيير الدستور.
 

الانتخابات الرئاسية إسرائيل القاهرة الإخبارية الحدود اللبنانية الجنوب اللبناني بيروت لبنان

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