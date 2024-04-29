كتائب القسام في لبنان تعلن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن اليوم شهد إطلاق صواريخ عديدة تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن طرف آخر غير حزب الله هو الذي أطلقها.

وأضاف “سنجاب”، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كتائب القسام في لبنان أعلنت إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها كتائب القسام الجنوب اللبناني لإطلاق صواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ولكنها المرة الرابعة عشرة تقريبا منذ عملية طوفان الأقصى".

وأوضح "أيضا، حزب الله نفذ 4 عمليات على مدار الساعات الماضية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت العديد من البلدات اللبنانية بالغارات الجوية".

