عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتائب القسام في لبنان تعلن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

صواريخ
صواريخ

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن اليوم شهد إطلاق صواريخ عديدة تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن طرف آخر غير حزب الله هو الذي أطلقها.

txt

استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر بـ 3 صواريخ

txt

اعتراض عدة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل

وأضاف “سنجاب”، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كتائب القسام في لبنان أعلنت إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أحد الأهداف العسكرية الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها كتائب القسام الجنوب اللبناني لإطلاق صواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، ولكنها المرة الرابعة عشرة تقريبا منذ عملية طوفان الأقصى".

وأوضح "أيضا، حزب الله نفذ 4 عمليات على مدار الساعات الماضية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت العديد من البلدات اللبنانية بالغارات الجوية".
 

صواريخ الأهداف العسكرية إطلاق صواريخ أهداف عسكرية العسكرية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية صواريخ من لبنان عشرات الصواريخ البحر الأحمر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

هو مستقبل الأهلي | البلدوزر يوجّه طلبا عاجلا لـ كولر قبل مواجهة الترجي

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

هذه الدولة هي وجهة قادة حماس حال إجبارهم على مغادرة قطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار قضائي بشأن خلية تهريب العناصر الإرهابية للخارج

بحضور شكري.. 6 وزراء عرب يلتقون بلينكن لمناقشة وقف الحرب في غزة

حصيلة مبدئية.. مقـ.تل 42 شخصا داخل كينيا في انهيار سد بسبب الأمطار

حل الدولتين.. بوريل يكشف تفاصيل لقائه مع وزير الخارجية السعودي |تفاصيل

انتصار السيسي ترحّب بضيفة مصر قرينة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

رئيس قضايا الدولة يقيم حفلا لتسليم وتوزيع جوائز وقف الفنجري.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

ولاية بوسطن الأمريكية تعيد تابوتا مصريًا مسروقا لطفل إلى السويد

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ