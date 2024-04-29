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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر بـ 3 صواريخ

استهداف سفينة في
استهداف سفينة في البحر الاحمر

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الاثنين، استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا في البحر الأحمر بـ 3 صواريخ.

وقبل قليل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن.

وقالت إن السلطات تحقق، مضيفة أنه ينصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة البحرية.

وبالأمس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة البريطانية إن زورق صغير على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

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