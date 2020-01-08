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حوادث

بسبب سوء حالة الجو.. إصابة 4 أشخاص وانقلاب سيارتين بزراعي إيتاي البارود

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:04 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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جمالات الدمنهوري
تسبّب سوء حالة الطقس بمحافظة البحيرة فى انقلاب سيارتين بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود، ونتج عن الحادث إصابة 4 اشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور باماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغين من مركز شرطة إيتاى البارود الأول يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بجوار الكوبرى العلوى  بالطريق الزراعى و بالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من، ناصف خميس هاشم 50 سنة وسالمية قاسم حسين 43 سنة وسليمة خيرالله عياد 60 سنة وخديجة عبدالرازق  قاسم 45 سنة، جميعهم مقيمين في حوش عيسى.

وأفاد البلاغ الثاني بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثلاجة بمصرف مجاور للطريق الزراعي بدائرة مركز إيتاى البارود اتجاه القاهرة وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة رقم  "د٠أ٠ق ٥٣٢٦", بالمصرف الموازى للطريق الزراعي اتجاه القاهرة وتم الدفع بسيارة من الحماية المدنية لرفع السيارة من المجرى المائي.

وتم نقل مصابى الحادث الاول للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.. وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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