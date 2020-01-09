الفلاحين تكشف أسباب تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 17%

أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن مساحة القطن المزروعة خلال عام 2019 تبلغ 236 ألف فدان، وهى تقل عن عام 2018 بـ 100 ألف فدان ، ومن المتوقع أن تقل مساحته أيضًا العام المقبل .



وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن السبب الأساسي وراء تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 17% يرجع إلى مشاكل التسويق داخليًا وخارجيًا .



وأوضح " نقيب الفلاحين " أن قلة المساحات المزروعة من القطن تعد سببا أساسيا فى تراجع صادراته هذا العام .



وقال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين إنه توجد أزمة فى القطن خلال العام الماضى بسبب تسويقه وعد إلتزام الحكومة بشراؤه من الفلاحين .



وأضاف أن مصر لاتصدر قطن بل بالعكس نستورد قصير التيلة لإن مصانعنا لاتصنع القطن طويل التيلة .