AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفلاحين تكشف أسباب تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 17%

الخميس 09/يناير/2020 - 12:36 م
القطن
القطن
Advertisements
شيماء مجدي
أكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين، أن مساحة القطن المزروعة خلال عام 2019 تبلغ 236 ألف فدان، وهى تقل عن عام 2018 بـ 100 ألف فدان ، ومن المتوقع أن تقل مساحته أيضًا العام المقبل .

وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن السبب الأساسي وراء تراجع صادرات مصر من القطن بنسبة 17% يرجع إلى مشاكل التسويق داخليًا وخارجيًا .

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن قلة المساحات المزروعة من القطن تعد سببا أساسيا فى تراجع صادراته هذا العام .

وقال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين إنه توجد أزمة فى القطن خلال العام الماضى بسبب تسويقه وعد إلتزام الحكومة بشراؤه من الفلاحين .

وأضاف أن مصر لاتصدر قطن بل بالعكس نستورد قصير التيلة لإن مصانعنا لاتصنع القطن طويل التيلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المنتجين الزراعيين» تكشف عن أهم معوقات تطبيق قانون الزراعة التعاقدية

قانون الزراعة التعاقدية.. «الفلاحين» تحذر من عدم تفعيله لتجنب خلق الأزمات.. والاتحاد: نطالب بتنفيذه مع تحقيق هامش ربح للمزارع.. و«الزراعيين»: المالية أهم معوقات تنفيذه

سر تقلص العملات الورقية بالأسواق

بعد التوقف عن تعيين المهندسين الزراعيين منذ الثمانينيات.. «الفلاحين» تطالب بعودتهم للحفاظ على الإرشاد الزراعي.. نقيب المنتجين: غيابهم أثر على المزارع.. وخليفة: تعيينهم يتعارض مع الإصلاح الإداري

ارتفاع أسعار البصل.. الزراعيين: لدينا إنتاج وفير منه.. والفلاحين: زيادة التصدير السبب.. والمنتجين الزراعيين: الكيلو بـ 5 جنيهات مناسب ونتمنى افتتاح أسواق جديدة له

لابسة أحمر لمين.. الطماطم تثير غضب المزارعين.. نناشد بإنتاج تقاويها محليًا.. وننفق 1.8 مليار دولار على استيراد التقاوي.. وواصل: حالة المزارعين العامة سيئة

ترشيحاتنا

110 آلاف وجبة يومية من تركيا لـ الجيش القطري.. تفاصيل

اتحولت.. تعليق ساخر من رضوى الشربينى على صورة لابنتها

إنتي فلاحة ومتعرفيش حاجة.. صاحب محل يعتدى على ربة منزل ويقتل شقيق زوجها بسبب فردة كوتشي.. شاهد

المعاينة الأولية لـ فيلا إيهاب توفيق تكشف سبب اندلاع الحريق.. صور

5 قرارات من النيابة بشأن حريق فيلا المطرب إيهاب توفيق

الأمن يزف بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث سيارة وقود واشتعال أخرى.. مدير المرور ومحافظ الإسكندرية بموقع حادث الطريق الصحراوى

تصادم عربتي بترول واشتعال النار في سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي.. صور

لكل اسم حكاية.. مسجد الوداع كنز أثري على أرض المنيا.. صور