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أخبار البلد

العلميين تعلن عن برامج العمرة لعام 2020.. تفاصيل

الخميس 09/يناير/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلنت نقابة المهن العلمية، عن تفاصيل برامج العمرة لعام 2020؛ حيثُ تتراوح الأسعار من 26500 لـ 13450 جنيها، وذلك على حسب الفنادق بمكة ولمدينة وعدد الأفراد فى الغرفة.

كما أوضحت النقابة أن المستندات المطلوبة :" جواز سفر صالح لمدة عام على الأقل ، 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء، وبطاقة التطعيم، واقرارات سفر الزوجة والأولاد مع محارمهم بموافقة الزوج أو الولى".

وقالت النقابة إن من أهم المستندات المطلوبة أيضًا :"ضرورة وجود محرم للنساء أقل من 45 عامًا، والأولاد أقل من 18 سنة، تصاريح السفر" .

أما ما يشمله برنامج الرحلة:" توفر النقابة إمكانية استخراج التأشيرة والانتقالات الداخلية بأتوبيسات مكيفة، ويرافق الرحلات مشرفين ذو خبرة عالية، ستوفر النقابة أيضًا إمكانية الذهاب إلى مزارات مكة والمدينة لخدمة المعتمرين طوال الرحلة". 

وأضافت النقابة أن الرضيع بـ 9 آلاف جنيه، أما الأطفال من سن 2 لـ 12 عاما (11000) بدون سكن.

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