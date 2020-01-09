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محافظات

حياة كريمة.. 3085 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجًا في الدقهلية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:37 م
3085 مشروع تنموى
3085 مشروع تنموى للأسر الأكثر احتياجًا في الدقهلية
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همت الحسينى
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان انه ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى الدقهلية (3085) مشروعا تنمويا متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي وذلك من بداية عملها وحتى الأن .

واضاف شعبان أنه فى عام 2019 قامت الأورمان بتوزيع 267 قرضا حسنا للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل، كذلك قامت بتسليم 52 كشك وذلك فى مراكز المحافظة المختلفة "مركز ميت غمر - اجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردى - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمى الامديد - مركز بني عبيد"، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار الى أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأوضح شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية.
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