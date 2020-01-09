إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصا بمطروح

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة هجرة لـ"13" شخصا بطريقة غير شرعية، وضبط أحد القائمين على محاولة تهريبهم.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح من ضبط 13 شخص بدائرة قسم شرطة مطروح، من راغبى السفر إلى إحدى الدول العربية قادمين من محافظة أسيوط، وبمناقشتهم قرروا بأن القائمين على تسفيرهم (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وآخر مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط).



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأول "العاطل" بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمة على محاولة تسهيل جرائم الهجرة غير الشرعية.

