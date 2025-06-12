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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر لا تنسى أبناءها.. تسليم مبلغ مليون جنيه إلى أسرة الشهيد البطل منقذ مدينة العاشر من رمضان

نجل الشهيد البطل
نجل الشهيد البطل
محمد الطحاوي

سلم رجل الأعمال السعيد كامل تبرع مالي يقدر بنصف مليون جنيه مقدم منه كما سلم مبلغ مماثل مقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس ليصل بذلك المبلغ المسلم الي نجل الشهيد البطل خالد عبد العال الي مليون جنيه جاء ذلك خلال العزاء الشعبي الذي أقامه جهاز العاشر من رمضان.

ومن جانبه فقد تقدم الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف وفد من مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء  في الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال بعد صلاة المغرب، وذلك في دار المناسبات بمنطقة الأردنية تقديرا لما قدمه الفقيد من تضحية وبطولة في سبيل إنقاذ المدينة وأهلها بحضور حشد كبير من المواطنين والأهالي وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية بالإضافة إلي وزير البترول ورئيس جهاز العاشر من رمضان.

جاء ذلك عقب قرر المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إقامة عزاء للسائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال، اليوم الأربعاء  الموافق ١١ يونيو 2025

كما قرر المهندس رئيس الجهاز تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 50,000 جنيه لأسرة الفقيد، عرفانًا وامتنانًا لما قدمه من عمل بطولي ساهم في حماية المدينة بأكملها.

ومن جانبه فقد علق جهاز مدينة العاشر من رمضان منذ قليل لافته علي أحد شوارع المدينة باسم السائق البطل خالد محمد شوقي عبد العال، تخليداً لذكراه وتكريماً لموقفه البطولي الذي عبّر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل.

كان المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،اصدر قرارا بإطلاق اسم الشهيد علي أحد شوارع المدينة وذلك في إطار حرص جهاز تنمية المدينة على الاحتفاء بأبناء العاشر من رمضان الذين تركوا بصمات إنسانية ووطنية خالدة، وتأكيدًا على أن البطولة ليست حكرًا على ساحة المعركة، بل قد تتجلى في أبهى صورها في ميادين الحياة اليومية، حين يقدم الإنسان روحه فداءً لواجبه أو من أجل سلامة الآخرين.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه  مصطفى أن هذا التكريم ليس فقط تخليدًا لاسم البطل، بل هو رسالة مجتمعية تكرّس ثقافة الاعتراف بالجميل وتُعلي من قيمة التضحية ونُبل المواقف، مضيفًا: "إن مدينة العاشر من رمضان لا تنسى أبناءها الأوفياء، وسيظل اسم خالد محمد شوقي عبد العال شاهدًا على أن الإخلاص في العمل قد يُخلّد كالذهب في وجدان الأجيال القادمة."

العاشر من رمضان وزارة الأوقاف دار المناسبات بمنطقة الأردنية وزير البترول

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