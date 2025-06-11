رواد المحافظات الحدودية ينظم فعالية بعنوان يوم في حب الخير لزيارة دار الأيتام بالشرقية

نظم الكيان الشبابي "رواد المحافظات الحدودية"، عضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، التابع لوزارة الشباب والرياضة فعالية إنسانية بعنوان "يوم في حب الخير" لزيارة دار الأيتام بمحافظة الشرقية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وليد فهمي، رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية، بضرورة تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية بمحافظة الشرقية، وتعزيز الوعي المجتمعي والإنساني لدى الشباب من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة.

وقام المنسق العام لمحافظة الشرقية محمد مسلم عبدالسلام بالتنسيق مع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم بتنظيم الزيارة حيث تخلل الفعالية عدد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية للأطفال، بحضور عدد من المتطوعين الشباب من أبناء المحافظة، وممثلين عن الكيانات الشبابية المختلفة.

تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنمية روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ودعم المبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي.