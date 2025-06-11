النيابة تطالب بتحريات مباحث الشرقية بخصوص سن عروس الصالحية

قررت النيابة العامة بشمال الشرقية، استعجال تحريات المباحث بخصوص تحديد السن القانوني لعروس الشرقية، وبيان إذ كانت قاصرا، وذلك بعد ورود بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى مقطع فيديو تم تداول ظهر فيه عروسة ارتسم علي وجهها علامات الحزن اثناء زفافها علي عريس من الأشخاص من ذوي الاعاقة وسط حالة من الجدل الواسع التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما اثار المقطع والذي لم تتعدي مدته سوي ثواني قليلة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه يظهر أن سن العروس لم تبلغ السن القانوني للزواج مطالبين بإتخاد الإجراءات القانونية.