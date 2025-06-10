إزالة حالة تعد على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

فيما تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق تنفيذ أعمال إزالة لحالة تعدى على مساحة 100 متر بقرية أبو نجاح التابعة للوحدة المحلية بشنبارة الميمونة ، وذلك أثناء مرور الأستاذة وسام المعداوي، رئيسة الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة، تم رصد حالة تعدى على أرض زراعية بقرية ابو نجاح على مساحة 100 متر.

وعلى الفور، قامت رئيسة الوحدة بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، وتم تنفيذ إزالة التعدي بالكامل، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسليم الموقع لمسؤولي الجمعية الزراعية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.