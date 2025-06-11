مصرع طفل غرقا بمياه ترعة في الشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عاماً ، مصرعه غرقا بمياه ترعة العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى بلبيس والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال "يوسف م ه" 14 سنة "جثة هامدة" ، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياه ترعة العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى بلبيس والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.