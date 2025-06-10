قبل بيعه.. ضبط سيارة نقل محملة بـ 4 أطنان دقيق بلدي مدعم بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة قطاع وسط الشرقية، وذلك بناءاً على المعلومات الواردة للمديرية، والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المهرب من المخابز البلدية، إستخراج ٨٧.٥٪ ، وبالفعل تبين صحة المعلومة، وتم ضبط سيارة جامبو محملة بكميات كبيرة من الدقيق، وتم ضبطها بطريق كفر محمد حسين الزنكلون وبحوزته 90شيكارة دقيق بلدي بإجمالي كمية قدرها ٤ طن ونصف من إنتاج مطاحن مختلفة وتم التحفظ عليها وإيداعها بمطحن ناصر بالزقازيق على ذمة المحضر المحرر ضد قائد السيارة.