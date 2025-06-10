أجواء مٌبهجة وتزاحم جماهيري احتفالاً بعيد الأضحى بثقافة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصري مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن ، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

وفى هذا الإطار أشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى قيام فرع ثقافة الشرقية بتنظيم عرض شو لعروسة الماريونيت للفنانة تريزا فريد بساحة قصر ثقافة الزقازيق وسط عدد من الجمهور الشرقاوى، الذي أعرب عن فرحته وسعادته فى أولى فعاليات فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الأضحى المبارك و ذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

كما شارك رواد قصر ثقافة العاشر من رمضان فرحتهم بالعيد بعمل ورشة فنية لعمل خروف العيد من خامات البيئة للفنانة ولاء أحمد وأقيمت الفعاليات بإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة للإنطلاق خارج جدران المواقع الثقافية والذهاب إلى نوادى ومراكز الشباب لمشاركة الجمهور فرحتهم بالعيد، قدم قصر ثقافة بلبيس فى ثالث أيام العيد عرض فنى لفرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوى بمركز التنمية الشبابية ببلبيس وسط جمهور غفير.

ووسط حضور جماهيري كبير بمركز شباب صفط الحنا نظم فرع ثقافة الشرقية متمثل فى بيت ثقافة أبو حماد وبالتعاون مع مركز شباب صفط الحنا برئاسة المهندس وليد درويش احتفالية كبيرة ضمن برنامج ( إبداعنا يجمعنا) احتفالاً بعيد الأضحى المبارك بحضور قيادات من المجتمع المدني بأبو حماد، حيث بدأت فقرات الحفل بتنفيذ أنشطة وألعاب لذوي الهمم، ثم تلاوة عطرة لآيات القرآن الكريم ثم كلمات الترحيب من المنظمين، وتم تقديم فقرة لإكتشاف مواهب صفط الحنا الموهوبين فى إلقاء الشعر لساندى محمد حسن، سلمى إبراهيم الخطيب، نيجار محمد جمعة، ريناد عبدالله فهمى، أسماء محمد

و تم تقديم عرض فنى لفرقة الشرقية للأراجوز لمهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير تحدثوا خلاله عن الترابط الأسري وصلة الأرحام.

وعلى صعيد آخر قدم بيت ثقافة الإبراهيمية ورشة فنية للأطفال وسط الحقول الخضراء بقرية الحلوات ونظم قصر ثقافة الطفل بالحلمية مسابقة ثقافية وترفيهية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بنادي الألعاب الذهنية بقصر ثقافة الطفل بالحلمية.