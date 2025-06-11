حملات مكبرة لرفع القمامة ومخلفات المباني بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أن العمل جاري على قدم وساق صباحاً ومساءاً لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة ، مشيراً لقيام وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع (9850) طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر مايو الماضي من مراكز الزقازيق وههيا وفاقوس وحى أول الزقازيق بواقع (395) نقلة.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (7825) طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع (273) نقلة ،كما تم رفع (350) طن مخلفات نتيجة تطهير مصرف بمركز ومدينة ههيا بواقع (14) نقلة بالإضافة لرفع (1350) طن قمامة من مركز فاقوس بواقع (94) نقلة فضلاً عن رفع (350) طن قمامة من حى أول الزقازيق بواقع (14) نقلة بإجمالى (9875) طن قمامة بواقع (395) نقلة خلال شهر مايو الماضي ، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.