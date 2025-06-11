سر البكاء.. عروس الصالحية تكشف تفاصيل زواجها من محمد مصاب متلازمة داون

أكدت ماجدة عروس الصالحية والتي ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تبكي أثناء زفافها على "محمد" من الأشخاص من ذوي الإعاقة ويعاني من متلازمة داون أنها لم تكن تبكي بسبب رغبتها في عدم الزواج من محمد ولكن الأمر يتلخص في أنها كانت ترغب في تصوير سيشن للفرح ولكن كان محل التصوير مغلق مما جعلها تبكي لهذا السبب.

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عروسة الصالحية: لم أرغم على الزواج

واستكملت ماجدة أنه لا يمكن إرغامها علي الزواج من محمد زوجها وخاصة أنه تم خطبتهم لمدة 8 أشهر وتم الزفاف مشيرة إلي أن محمد زوجها طيب يتمتع بالحنية والطيبة.

عروس الشرقية: ما يتم تداوله على فيسبوك غير صحيح

واختتمت عروس الشرقية قائلة إن ما يتم تداوله عبر الفيس بوك غير صحيح نهائيا كما أنه لم يتم اجباري علي هذه الزيجة وأنها مقتنعة تماماً بزوجها ولا ترغب في غيره.

وعلى جانب آخر فقد قررت النيابة العامة بشمال الشرقية، استعجال تحريات المباحث بخصوص تحديد السن القانوني لعروس الشرقية، وبيان إذ كانت قاصرا، وذلك بعد ورود بلاغا من المجلس القومي للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى مقطع فيديو تم تداول ظهر فيه عروسة ارتسم علي وجهها علامات الحزن اثناء زفافها علي عريس من الأشخاص من ذوي الإعاقة وسط حالة من الجدل الواسع التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما اثار المقطع والذي لم تتعدي مدته سوي ثواني قليلة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أنه يظهر أن سن العروس لم تبلغ السن القانوني للزواج مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية.