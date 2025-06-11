بتحبه وراضية عن الزواج.. عروس فيديو متلازمة داون تكشف سر بكائها

أكدت ماجدة، عروس الصالحية التي ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تبكي أثناء زفافها على "محمد"، من الأشخاص من ذوي الإعاقة ويعاني من متلازمة داون، أنها لم تكن تبكي بسبب رغبتها في عدم الزواج من محمد، ولكن الأمر يتلخص في أنها كانت ترغب في تصوير سيشن للفرح وكان محل التصوير مغلقا، ما جعلها تبكي لهذا السبب.

وقالت ماجدة إنه لا يمكن إرغامها على الزواج من محمد زوجها، خاصة أنه تم خطبتهما لمدة 8 أشهر وتم الزفاف، مشيرة إلى أن محمد زوجها يتميز بالحنية والطيبة.

واختتمت عروس الشرقية قائلة إن ما يتم تداوله عبر “فيس بوك” غير صحيح نهائيا، كما أنه لم يتم إجبارها على هذه الزيجة، وأنها مقتنعة تماماً بزوجها ولا ترغب في غيره.

على جانب آخر، قررت النيابة العامة بشمال الشرقية، استعجال تحريات المباحث بخصوص تحديد السن القانونية لعروس الشرقية، وبيان إذا كانت قاصرا، وذلك بعد ورود بلاغ من المجلس القومي للطفولة والأمومة للنيابة العامة، بالتحقيق فى مقطع فيديو تم تداوله ظهرت فيه عروس ارتسمت على وجهها علامات الحزن أثناء زفافها على عريس من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وسط حالة من الجدل الواسع التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أثار المقطع، الذي لم تتعد مدته سوى ثوانٍ قليلة، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يظهر أن العروس لم تبلغ السن القانونية للزواج، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية.