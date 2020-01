تعرف على سعر و مواصفات Sony Xperia 5 Plus.. صور

تستعد علامة سونى اليابانية العريقة لطرح أحدث أيقوناتها Xperia 5 Plus فى مؤتمر الهواتف العالمية بمدينة برشونة الإسبانية، وهو من فئة الـ Flagship القوية، ومن المتوقع أن ينافس بقوة فى الصدارة مع آبل وسامسونج وهواوى.



وسيبلغ سعر Sony Xperia 5 Plus حوالى 949 دولارا ما يعادل 15 ألف جنيه للنسخة الأقل سعة تخزينية، بينما سيبلغ سعر النسخة الأكبر منه فى السعة 999 دولارا أمريكيا ما يعادل 16 ألف جنيه مصري.



وبحسب فون آرينا التقنى، سيأتى Sony Xperia 5 Plus بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع OLED، بتقنية عرض 4K HDR OLED، وستكون كاملة تمامًا دون أى حواف تذكر، مع نفس أبعاد العرض السينمائية، بينما يبلغ سمكه 8.1 ميلليمتر فقط.



وسيحتوى Sony Xperia 5 Plus على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أساسية رباعية لتوفير أقصى تجربة تصوير ممكنة لمستخدمى تحفة سونى المنتظرة.



وزود Sony Xperia 5 Plus بقارئ البصمة الجديدة المزود بنفس المكان الذى يحتوى على زر التشغيل، كما أن الهاتف يعمل بكابل من نوع USB-C، وفتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر ولكن فى الجزء الأعلى من الهاتف، بالإضافة لسماعات أمامية مزدوجة توفر تجربة إستماع مميزة



وسيعتمد Sony Xperia 5 Plus على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.