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نورهان الرفاعي: لا يسمح لأي فرد بتسلق الجبال إلا بعد الحصول على تصريح.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 06:52 م
نورهان الرفاعي متسلقة
نورهان الرفاعي متسلقة جبال
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هاني حسين
قالت نورهان الرفاعي متسلقة جبال، وأول مصرية تتسلق أعلى قمة جبلية في أوروبا، إنه أثناء تسلق أي جبل في العالم تكون هناك شركة مسئولة عن الطعام المكون من بروتين وأرز وخضراوات.

وأضافت نورهان الرفاعي في حوار مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: "كلما اقتربنا من قمة الجبل يكون الطعام معلبا ومجففا".

وتابعت: "لا يسمح لأي فرد بتسلق الجبال إلا بالحصول على تصريح بالتعاقد مع شركة متخصصة في تسلق الجبال".

وأكملت: "أرتدي أثناء التسلق طبقتين من القفازات وجاكيت معين للتسلق في المناطق التي بها برودة كبيرة وجزمة خاصة للتسلق على الثلج".

وتابعت نورهان الرفاعي: "سافرت إلى روسيا لتسلق الجبال مع أصدقاء لي، وأثناء تسلق جبل في روسيا قعدت على الأرض وبكيت لأني كنت أشعر ببرودة شديدة وكنت على ارتفاع 4800 متر من سطح الأرض".
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