صناعة النواب تناقش غزو السلع مجهولة المصدر للأسواق.. الأحد

تشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر عددًا من الاجتماعات لمناقشة واستعراض العديد من الملفات الهامة وغزو الأسواق المصرية بسلع مجهولة المصدر، حيث تستمع صباح الأحد المقبل إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فى أول لقاء لها مع اللجنة بعد التعديل الوزارى الأخير.



كما تعقد اللجنة جلسة أخرى صباح الاثنين المقبل بقاعة الدستور بمبنى الري للاستماع إستراتيجية صناعة الورق كصناعة محلية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.



وتعقد اللجنة اجتماع ثالث لها صباح يوم الثلاثاء بقاعة الدستور بالدور الأرضي بمبنى الري لمناقشة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نانسي نصير، وطارق متولي، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع (بير السلم) باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولي، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الانترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث إنها لا تخضع لأي رقابة وتزيد من نسبة الغش التجاري وتمثل تهديدًا للاقتصاد القومي وتضر بصحة الإنسان.



كما تستعرض اللجنة ،طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر في السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها في مصر وخاصة داخل المصانع والمناطق التجارية.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة، ما تسبب في خسائر هائلة للدولة وتضرر أهالي المنطقة من تصفية النادي الرياضي والذي يُعد متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لأهالي المنطقة.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتي تؤدي بالشركة إلى الانهيار ومن بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية ما يهدم أحد أهم ركائز صناعة الملح في مصر.

