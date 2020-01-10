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بين الناس

أب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ نجله.. شاهد

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استغاث حسين محمد حسين لموقع صدي البلد الإخباري من تدهور حالة ابنه الصغير نتيجة إصابته بوحمة كبيرة في وجهة على شكل البقعة السمراء التي تغطي نصف مساحة الوجه.

واكد حسين محمد في شكواه لخدمة القراءة التي يقدمها موقع صدي البلد انه اجري لابنة 12 جلسة ليزر ولم تظفر عن نتائج إيجابية على  الطفل وأكد الطبيب المعالج للحالة انه يحتاج الي عملية تركيب ممتد الأنسجة وتم إجراء العملية  وباءت بالفشل ويحتاج إلى ٢ عملية تركيب ممد الأنسجة مرة اخرى  تقدر بنحو اكثر من  ٥٣ الف جنيه.

وطالب حسين مجلس الوزراء للتكفل بإجراء عمليات ل نجله الصغير علي نفقة الدولة لعدم قدرته علي تكاليف العملية.

وللتواصل مع الحالة :01207192279

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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