أب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ نجله.. شاهد

استغاث حسين محمد حسين لموقع صدي البلد الإخباري من تدهور حالة ابنه الصغير نتيجة إصابته بوحمة كبيرة في وجهة على شكل البقعة السمراء التي تغطي نصف مساحة الوجه.



واكد حسين محمد في شكواه لخدمة القراءة التي يقدمها موقع صدي البلد انه اجري لابنة 12 جلسة ليزر ولم تظفر عن نتائج إيجابية على الطفل وأكد الطبيب المعالج للحالة انه يحتاج الي عملية تركيب ممتد الأنسجة وتم إجراء العملية وباءت بالفشل ويحتاج إلى ٢ عملية تركيب ممد الأنسجة مرة اخرى تقدر بنحو اكثر من ٥٣ الف جنيه.



وطالب حسين مجلس الوزراء للتكفل بإجراء عمليات ل نجله الصغير علي نفقة الدولة لعدم قدرته علي تكاليف العملية.



وللتواصل مع الحالة :01207192279



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