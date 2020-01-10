سقوط أمطار متوسطة على مدن القليوبية

شهدت محافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة على مختلف أنحاء المحافظة دون أي تأثير على الحياة اليومية أو تعاملات المواطنين.





وأصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.





وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعائها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.



