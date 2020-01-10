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مرأة

بملابس شتوية.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة طفولية

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:26 م
آية التيجي
شاركت ريهام أيمن صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالات شتوية مختلفة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم الشديد لها، ومدى طفولتها التي أظهرتها في صورها.

وعلقت ريهام أيمن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Thank you so much @zedelsheikhzayed for the amazing day 🤗🤗✨❤️❤️.. شكرًا جزيلا على اليوم الممتع..

وظهرت ريهام أيمن في الصور ببلوفر باللون الأحمر، وعليه بنطال باللون الأسود، وعليه بوت باللون الأسود، وفي الصورة الاخرى ظهرت وهي ترتدي جاكت وتر بروف طويل باللون الأسود.

وتركت ريهام أيمن شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية، وعشوائية ، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف نسرين ايمن في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإطلالة بسيطة، وغير متكلفة على الإطلاق، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
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