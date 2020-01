بإطلالة سبعينية.. هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة سبعينية مميزة للغاية، وعلق متابعوها على صورتها معبرين فيها عن مدى حبهم الشديد لها.



وعلقت هند صبري على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: “Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.” ~Helen Keller، وتعني: "لا تحنِ رأسك أبدًا. احملها دائمًا. انظر إلى العالم مباشرة في العين. "~ هيلين كيلر.



وظهرت هند صبري بفستان أسود طويل وباكمام طويلة، ومزين ببعض الأكسسوارات على كامل الفستان، وقد اختارت قبعة كبيرة باللون الأسود على رأسها، وكانت إطلالتها من توقيع الاستايلست ندى شلباية.



واختار رافيلو توما ان يترك شعر هند صبري منسدلا بشكل انسيابي وناعم وبطريقة الويفي من الأسفل، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، وابرز بشكل كبير ملامحها.



فيما أكملت خبيرة التجميل سها خوري ان تبرز جمال ورقة ملامح الفنانة هند صبري ببعض اللمسات المميزة من المميزة، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود برسمة تشبه الفراعنة، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأبرزت هند صبري إطلالتها ببعض الأكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ساعة يد باللون الأسود، مع اللون الذهبي، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي.



وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..