AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة سبعينية.. هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:32 م
هند صبري
هند صبري
Advertisements
آية التيجي
خضعت الفنانة هند صبري لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة سبعينية مميزة للغاية، وعلق متابعوها على صورتها معبرين فيها عن مدى حبهم الشديد لها.

وعلقت هند صبري على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: “Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.” ~Helen Keller، وتعني: "لا تحنِ رأسك أبدًا. احملها دائمًا. انظر إلى العالم مباشرة في العين. "~ هيلين كيلر.

وظهرت هند صبري بفستان أسود طويل وباكمام طويلة، ومزين ببعض الأكسسوارات على كامل الفستان، وقد اختارت قبعة كبيرة باللون الأسود على رأسها، وكانت إطلالتها من توقيع الاستايلست ندى شلباية.

واختار رافيلو توما ان يترك شعر هند صبري منسدلا بشكل انسيابي وناعم وبطريقة الويفي من الأسفل، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، وابرز بشكل كبير ملامحها.

فيما أكملت خبيرة التجميل سها خوري ان تبرز جمال ورقة ملامح الفنانة هند صبري ببعض اللمسات المميزة من المميزة، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود برسمة تشبه الفراعنة، فيما اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأبرزت هند صبري إطلالتها ببعض الأكسسوارات الناعمة، حيث اختارت ساعة يد باللون الأسود، مع اللون الذهبي، مع طلاء الأظافر باللون النبيتي.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..
بإطلالة سبعينية.. هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة
بإطلالة سبعينية.. هند صبري تخضع لجلسة تصوير جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

نور القلب.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

بالأوف شولدر.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بالسناب شات

بالتاج وفستان أخضر.. إطلالة أنيقة لـ هند صبري في حفل عيد ميلادها

بإطلالة شتوية.. شاهد| أسيل عمران تبرز أنوثتها بالكاجول

ماسك الزبادي والعسل | شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

خلاف بين هنادي مهنى وخطيبها أحمد خالد صالح بسبب "الخلفة"| شاهد

العد التنازلي .. اِعرف موعد انطلاق البث المباشر لـ قناة الزمالك

اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي

حافلة فريق برشلونة تضل طريقها في السعودية بسبب السائق

الأرصاد تحذر: طقس سيئ يضرب البلاد غدا.. والحرارة فى القاهرة ٨ درجات.. فيديو

أحمد موسي يدخل في نوبة ضحك بسبب الأمطار التي أثرت على صواريخ إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة | سر علاقة نانسى عجرم وزوجها بالقتيل قبل حادث محاولة اقتحام منزلها

شاهد.. صور سلاف فواخرجى مع فرسانها الأربعة

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم