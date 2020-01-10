أسهم أوروبا تنخفض بعد ‭3‬ أيام من الصعود.. وشركات الطيران ترتفع

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، بفعل نمو أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة، لكن أسهم شركات السفر والترفيه صعدت بعد رفع رايان إير توقعات أرباحها وإعلان مجموعة إيفولوشن جيمينج عن صفقة في الولايات المتحدة بشأن خدمات عبر الإنترنت تتعلق بألعاب القمار.



ورفعت الأرقام التي جاءت أفضل من التوقعات في فترة عيد الميلاد وبداية العام الجديد من أكبر شركة أوروبية للطيران منخفض التكلفة أسهمها لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ودعمت أسهم ناقلتين متخصصتين أيضا في الطيران الاقتصادي هما إيزي جيت وويز إير اللتين صعد سهماهما أربعة بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.



وقفز سهم مجموعة إيفولوشن جيمينج السويدية ستة بالمئة بعد أن أعلنت عن اتفاق مع براكس كاسينو التي مقرها الولايات المتحدة لتوفير خدمات عبر الإنترنت.



وأغلق مؤشر السفر والترفيه الفرعي عند أعلى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام.



ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في الدقائق الأخيرة من التداول بعد أن كان أداؤه إيجابيا في أغلب فترات الجلسة. وهذا أول تراجع في 4 أيام.



وضغط نمو أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر على تقدم وول ستريت. لكن وتيرة التوظيف ظلت كافية لبقاء أكبر اقتصاد في العالم على مسار النمو.



كان المؤشر ستوكس 600 القياسي قد تراجع عن مستويات قياسية في بداية الأسبوع في ظل مخاوف بشأن صراع شامل بين الولايات المتحدة وإيران.