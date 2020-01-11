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أصل الحكاية

تشونيون.. بداية أكبر هجرة بشرية في تاريخ الكوكب

السبت 11/يناير/2020 - 02:49 ص
الاحتفال بالعام القمري
الاحتفال بالعام القمري الجديد
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أماني إبراهيم
أكبر هجرة بشرية في تاريخ الكوكب، هذا هو الاسم الشائع لاحتفال الصينيين الحالي باستقبال العام القمري الجديد، 40 يوما هو فترة الاحتفال المقررة، فالأربعين يوما هي الفترة التي يعود فيها المواطنون الصينيون إلى بلادهم للاحتفال بمهرجان ربيع السنة القمرية الجديدة مع عائلاتهم، والتي ستعد أكبر هجرة بشرية وأطلقوا عليها اسم "تشونيون".

يبدأ الاحتفال رسميا في العاشر من يناير ويستمر حتى 18 فبراير القادم، وعلى الرغم من أن العام القمري الجديد يصادف يوم 25 يناير الجاري إلا أن الاحتفال بدأ منذ اليوم، وتستعد الصين له بتجهيزات كاملة.

يتزامن الاحتفال بعيد الربيع بعطلة الجامعات، مما يعني فرض ضغوط على البنية التحتية للبلاد بأكبر فترة إجازة سيتخذها كلا من العمال والطلاب، ومن المتوقع أن تقوم القطارات بأكثر من 3 مليارات رحلة خلال فترة تشونيون 2020، بزيادة طفيفة عن رحلات العام الماضي، والتي كانت 2.99 مليون رحلة، ومن بين هذه الرحلات، سيتم إجراء 2.43 مليار رحلة بالسيارات، و440 مليون رحلة بالسكك الحديدية، و 79 مليون رحلة عن طريق الجو، و45 مليونًا عن طريق البحر.

استعدت الصين لهذا الكم الضخم من الرحلات حيث استضاف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع سبع إدارات من بينها اللجنة الوطنية للتطوير والمنتجعات ووزارة النقل للإعلان عن إحصائيات هذا العام اتخاذ والتدابير الخاصة بمهرجان الربيع لهذا العام، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

سفر والتنقل لهذا العدد الضخم لا يعتبر أزمة في الصين حيث تمتلك بالفعل أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، حيث قامت ببناء 8489 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية الجديدة في عام 2019، بما في ذلك 5474 كيلومترًا من السكك الحديدية فائقة السرعة، فضلا أن يعد خط سكة حديد بكين-جانجياكو فائق السرعة، والذي يتميز بقطارات بدون سائق تعمل بسرعة 350 كيلومترًا في الساعة، وخط سكة حديد تشنجدو قوييانج السريع، وستصبح أيام الذروة خلال الاحتفال ستصبح أيام 20- 22- 31 يناير ويوم 1 فبراير.
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