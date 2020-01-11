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فن

سعد لمجرد مع محمد رمضان على مسرح حفلة بدبى

السبت 11/يناير/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
ظهر النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، على المسرح فى حفل دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، والتي من أبرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا.

وبدأ الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية كما نشرت شركة روتانا وسط تصفسق حار.

وظهر محمد رمضان وهو يدخل على المسرح بسيارة فارهة من نوع فيراري، التي يصل سعرها إلى 335 ألف دولار أمريكي، أي ما يقرب من 5.5 مليون جنيه مصري، على نغمات أغنية «نمبر وان» التي تفاعل معها الجمهور.
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