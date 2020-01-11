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رياضة

أيمن حافظ يقبل رأس رئيس الزمالك.. اعرف التفاصيل

السبت 11/يناير/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير - عدسة / حسن العمدة
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.

وعند دخول رئيس الزمالك غرفة الملابس ، توجه إليه أيمن حافظ ، المدير الإداري للفريق الأبيض ، ليقبل رأسه مهنئا اياه على الفوز ، قبل أن يتحدث مع اللاعبين لتهنئتهم.

وقال مرتضى منصور، إن بن شرقي أدى مباراة رائعة وجميع اللاعبين، مشيدا بتمريرته الأخيرة لمصطفى محمد وإحراز الأخير هدف رائع في الدقيقة 89، ومشيدا بأداء الجميع وإنكار الذات في الملعب.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 7 نقاط.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي هدف فى الدقيقة الرابعة من رأسية قوية تسكن الشباك ومصطفى محمد فى الدقيقة 89.
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