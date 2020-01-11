لسبب مفاجئ.. فتاة تستيقظ من النوم مشلولة بعد الاحتفال بعيد الميلاد

في صباح يوم عيد الميلاد، استيقظت إيزابيل البالغة من العمر 13 عامًا بفرحة على الهدايا تحت الشجرة والضحك والابتسامات لتشاركها مع أختها التوأم وشقيقها، وبالإضافة إلى جهاز تلفزيون جديد لغرفتها.



لكن في صباح اليوم التالي لعيد الميلاد، استيقظت في صدمة لتجد ساقيها مشلولتين، حيث بدأت فجأة أقدام إيزابيل في التخدر بشكل رهيب مما أثار ذعر عائلتها.



نقلتها عائلتها بسرعة إلى مستشفى أكرون للأطفال بالقرب من منزلهم في مقاطعة المدينة بكاليفورنيا، حيث تم تشخيص إصابتها بالتهاب النخاع الرخو الحاد وفقًا للدايلي ميل.



وهي حالة نادرة تشبه شلل الأطفال يعتقد الأطباء أنها تنشأ بعد الإصابة بفيروس معوي، وقد نشبت الجدالات والمناقشات حول إذا ما كان المرض قاتلًا.



لكن يأمل الأطباء في أن تتعافى إيزابيل وتمشي مرة أخرى، ولكن من المحتمل أن يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر من العلاج بحسب ما صرحت به عائلتها.