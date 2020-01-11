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رياضة

حازم إمام لـ رئيس الزمالك: دعمك الدائم للاعبين سببا في التتويج بالبطولات.. شاهد

السبت 11/يناير/2020 - 06:24 ص
صدى البلد
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ريهام بكير - عدسة / حسن العمدة
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التوجه لغرفة ملابس لاعبي الفريق ، عقب فوزهم على زيسكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين، احرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، لتهنئتهما.

وخلال حديث رئيس الزمالك مع اللاعبين، وجه حازم إمام كابتن الفريق الشكر لمرتضى منصور، والجماهير والجهاز الفني، على الدعم والمساندة.

وقال إمام لمرتضى منصور ، كنت دائم الدعم لنا ، حتى في مسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي ، برغم سوء النتائج في البداية ، قولت لنا ستفوزوا بالبطولة ، وهذا ما حدث بالفعل.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره زيسكو الزامبي بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما فى إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على استاد السلام ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 7 نقاط.

أحرز ثنائية الزمالك أشرف بنشرقي هدف فى الدقيقة الرابعة من رأسية قوية تسكن الشباك ومصطفى محمد فى الدقيقة 89.
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