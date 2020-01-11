تركيبة من الصيدلية.. روشتة هاني الناظر لعلاج تشقق وخشونة الكعبين

يعاني الكثير في فصل الشتاء من عدة مشاكل جلدية وأبرزها الجفاف والخشونة وقدّم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك روشتة بالأدوية والوصفات الطبية لعلاج مشكلة خشونة وتشقق الكعبين المؤلمة.





وقال "الناظر" إن بسبب برودة الجو تصله اسئلة عديدة حول مشكلة خشونة وتشقق الكعبين المؤلمة التي يعاني منها كثيرون هذا الأيام الباردة وأيضا خشونة مناطق الكوعين والركبتين.





وتابع: "لهذا أقدم لكم هذه الوصفة الطبية بتركيبة والتي اكتبها دائما لعلاج المشكلة وهي فعالة للغاية ولا تحتوي علي الكورتيزون وتستخدم كدهان مساء يوميا ويمكن تحضيرها في الصيدليات" .. انظر الروشتة آخر الخبر .



