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رياضة

الدوري المغربي.. التعادل يحسم مواجهتي الجولة الـ 12

السبت 11/يناير/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
سقط المغرب التطواني في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد طنجة في كلاسيكو الشمال، ضمن الجولة 12 بالدوري المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانية الرمل.

ولم يستطع أي من الفريقين إحراز الأهداف طيلة مجريات اللقاء في الشوط الأول والثاني بسبب الاندفاع الذي اعتمد عليه المدربون في وسط الملعب وعدم الاندفاع للهجوم.

ورفع المغرب التطواني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، واتحاد طنجة في المركز 14 برصيد 10 نقاط.

وفي مباراة أخرى حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة رجاء بني ملال وأوليمبيك خريبكة ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المغربي، والتي أُقيمت على الملعب البلدي لوادي زم.

ورفع أوليمبيك خريبكة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12، ورجاء بني ملال في المركز الأخير بنقطتين فقط.
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