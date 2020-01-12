شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد حماقي من برنامج ذا فويس كيدز

نشر المطرب محمد حماقى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له من برنامج "ذا فويس كيدز".
وعلق المطرب محمد حمائى على الصورة قائلا: "حلقة مميزة بأصواتها وبالمواهب اللي انضموا لفريقي، متفائل جدًا بيهم وإن شاء الله هنكسر الدنيا مع بعض ✌🏼 #فريق_حماقي".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
انشاء الله احلى صوت في فريقك💪💪
أقوى أصوات في فريقنا أصلًا 😌❤️❤️🕺🏻
فعلا حلقه حلوه واصوااات احلي
ومن ناحية أخرى حصد الفنان محمد حماقي، 4 ملايين و919 ألفا، مقتربًا من 5 ملايين مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته على يوتيوب، في 9 من ديسمبر الجاري.
كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد الناد
وعلق المطرب محمد حمائى على الصورة قائلا: "حلقة مميزة بأصواتها وبالمواهب اللي انضموا لفريقي، متفائل جدًا بيهم وإن شاء الله هنكسر الدنيا مع بعض ✌🏼 #فريق_حماقي".
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
انشاء الله احلى صوت في فريقك💪💪
أقوى أصوات في فريقنا أصلًا 😌❤️❤️🕺🏻
فعلا حلقه حلوه واصوااات احلي
ومن ناحية أخرى حصد الفنان محمد حماقي، 4 ملايين و919 ألفا، مقتربًا من 5 ملايين مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته على يوتيوب، في 9 من ديسمبر الجاري.
كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد الناد
ي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.