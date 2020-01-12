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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد حماقي من برنامج ذا فويس كيدز

الأحد 12/يناير/2020 - 11:03 ص
محمد حماقى
محمد حماقى
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مريم عزت
نشر المطرب محمد حماقى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له من برنامج "ذا فويس كيدز".

وعلق المطرب محمد حمائى على الصورة قائلا: "حلقة مميزة بأصواتها وبالمواهب اللي انضموا لفريقي، متفائل جدًا بيهم وإن شاء الله هنكسر الدنيا مع بعض ✌🏼 #فريق_حماقي".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل مع الصورة الكثير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

انشاء الله احلى صوت في فريقك💪💪

أقوى أصوات في فريقنا أصلًا 😌❤️❤️🕺🏻

فعلا حلقه حلوه واصوااات احلي

ومن ناحية أخرى حصد الفنان محمد حماقي، 4 ملايين و919 ألفا، مقتربًا من 5 ملايين مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته على يوتيوب، في 9 من ديسمبر الجاري.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد الناد
ي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.
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