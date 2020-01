شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد حماقي من برنامج ذا فويس كيدز

View this post on Instagram

حلقة مميزة بأصواتها وبالمواهب اللي انضموا لفريقي، متفائل جداً بيهم وإن شاء الله هنكسر الدنيا مع بعض ✌🏼 #فريق_حماقي #MBCTheVoiceKids