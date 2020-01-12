الملا: 6% تراجع بمبيعات البوتاجاز خلال النصف الأول من العام المالي 2019 /2020

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز تؤكد السير في الاتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حاليًا تدعم أسعارها المحلية والتحول للغاز الطبيعى غير المدعوم، مشيرًا إلى انخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالى 2019 /2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5ر6% بنهاية العام المالى الحالى .





جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة الغازات البترولية "بتروجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.





وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار فى دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافيًا بعدد من محافظات الجمهورية وذلك بالتوازى مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلًا للبوتاجاز.





من جانبه،أكد المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس -خلال جمعية عرض موازنة الشركة - أنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالى 304 مليون أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلى .



