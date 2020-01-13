التفاصيل الكاملة للدورة الـ51 من معرض القاهرة للكتاب.. مشاركة ٩٠٠ دار نشر و٤١ مكتبة من سور الازبكية.. 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول.. و935 فعالية ثقافية وفنية على مدار أيامه

عبد الدايم : المعرض احد صور استعادة مصر لريادتها الثقافية خاصة بعد انتقاله للمقر الجديد

هيثم الحاج علي: المعرض بدأ مرحلة جديدة فى تاريخه

محمد رشاد: معرض القاهرة الدولى للكتاب اكبر محفل متخصص فى المنطقة





عقدت الهيئة العامة للكتاب أمس الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن كافة تفاصيل الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه 22 يناير الجاري بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





ووجهت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى ياتى ايمانا بقدرة الابداع على بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان ، مشيرة الى دور القراءة فى خلق عقول مستنيرة.





وتابعت ان المعرض يمثل احد صور استعادة مصر لريادتها الثقافية خاصة بعد انتقاله للمقر الجديد اللائق بمكانتها الحضارية والتاريخية، مشرة إلى الاعداد لهذه الدورة بدا فور ختام اليوبيل الذهبى العام الماضى لخروجها بالشكل الامثل، ووجهت الدعوة لكل افراد المجتمع لزيارة المعرض باعتباره حدثا قوميا يبرز الوجه المضئ للوطن .





وابدى سفير السنغال سعادته بحلول بلاده كضيف شرف لهذه الدورة والتى تاتى فى اطار توطيد اواصر الصداقة بين البلدين ، واشار ان المشاركة تعكس الوان من الثقافة المتنوعة فى السنغال .





وقال رئيس هيئة الكتاب ان المعرض بدا مرحلة جديدة فى تاريخه انطلقت مع الاحتفال بيوبيله الذهبى العام الماضى ، وقال ان وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمعرض قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الاستعدادات النهائية وتلافى الملاحظات التى ظهرت خلال فعاليات العام الماضى ، مشيرا ان هذه الدورة تشهد طفرة فى عدد الاجنحة التى بلغت ٨٠٨ ودور النشر ووصل عددها الى ٩٠٠ دار نشر بالاضافة الى ٤١ مكتبة من سور الازبكية ، وتابع انه ولاول مرة يتم اطلاق تطبيق اليكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها .





أعلن الدكتور هيثم الحاج علي ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن قيمة تذكرة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 خمسة جنيهات، موضحا أن المعرض يشهد إقامة 935 فعالية متنوعة ما بين ثقافية وفنية





وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ان معرض القاهرة الدولى للكتاب اكبر محفل متخصص فى المنطقة ، واضاف الى سعى كافة الناشرين المشاركين الى عرض اصدارتهم الحديثة خلاله حيث يعد الاول بالنسبة للاجندة الخاصة بهم سنويا ، واشار الى التيسيرات العديدة التى قدمتها وزارة الثقافة للمساهمة فى دعم صناعة النشر .





وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين ان طلبات المشاركة ازدادت هذا العام بعد نجاح الدورة السابقة التى شهدت انتقال المعرض الى مقره الجديد حيث تم قبول اكثر من ٩٥٪ من طلبات المشاركة طبقا للمحددات المعتمدة .





وبعد انتهاء المؤتمر تفقدت وزير الثقافة استعدادات قاعات مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية لاستقبال التجهيزات الخاصة بالاجنحة المشاركة .





الدورة ٥١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب تقام فى الفترة من ٢٢ يناير حتى ٥ فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام.



